PM de folga impede estupro de mulher que praticava corrida e prende homem na Capital

Homem, de 24 anos, foi preso em flagrante na noite desta quinta-feira, dia 1º, após tentar cometer um estupro contra uma jovem, de 19 anos, que fazia exercícios físicos e praticava corrida na Avenida Rita Vieira de Andrade, em Campo Grande.

Um policial militar do Batalhão de Choque, que estava de folga, passava pelo local e presenciou o indivíduo tentando levar a mulher para uma área de mata, quando impediu a consumação do ato.

Segundo informado pela corporação, a vítima realizava uma corrida pela avenida, quando foi abordada pelo indivíduo, que portava uma faca. Num primeiro momento, ela acreditou trata-se de um assalto e chegou a entregar o celular.

Porém, o homem indicou que não queria o celular e tentou arrastá-la até um terreno baldio, cometendo série de ameaças, quando ambos foram surpreendidos pela presença do policial militar à paisana.

O suspeito tentou fugir após largar a faca, mas foi alcançado pelo militar. Durante a busca pessoal no indivíduo, foi encontrado um gel lubrificante para relações sexuais.

Uma equipe do Batalhão de Choque se fez presente no local, encaminhando a vítima e o homem para a Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher).

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também