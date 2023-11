PM de MS alerta para golpe com nome do Comandante-Geral da entidade; veja cuidados

A Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PMMS) emitiu um alerta, nesta quarta-feira (15), sobre uma tentativa de golpe que está sendo aplicada no aplicativo de trocas de mensagens WhatsApp, utilizando o nome do Comandante-Geral da PMMS, Coronel PM Renato dos Anjos Garnes.

Nesse golpe em questão, os criminosos entram em contato com as possíveis vítimas, se passando pelo Comandante-Geral da PMMS, Coronel PM Renato dos Anjos Garnes, solicitando dinheiro.

O dinheiro, no entanto, não seria destinado ao Comandante-Geral da PM sul-mato-grossense, e sim aos golpistas.

A PM recomenda que a população se alerte e fique atenta a pedidos de dinheiro inesperados, especialmente se a solicitação parecer urgente e não puder ser verificada, além de sempre tentar verificar a identidade de quem está pedindo os valores – seja por chamada de vídeo ou pesquisas nas redes sociais – e fique de olhos abertos para avisos de novos golpes.

Ainda é recomendado que a população não compartilhe informações pessoais, como dados bancários e senhas, por meio de mensagens instantâneas.

