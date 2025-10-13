PM desarticula bar com máquinas caça-níquel em Nova Alvorada do Sul

Uma abordagem da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PMMS) revelou um esquema de jogos ilegais em Nova Alvorada do Sul. A ação, realizada na noite de sábado (11/9), resultou na desarticulação de um bar que operava máquinas de caça-níquel no bairro Maria de Lourdes, com três pessoas detidas e encaminhadas à delegacia.

Segundo dados policiais, durante patrulhamento pela rua Elie Vidal, a equipe abordou um homem de 31 anos, do sexo masculino, que utilizava tornozeleira eletrônica e estava em um bar com outras pessoas. Durante a abordagem, ele tentou se desfazer de um invólucro plástico contendo resquícios de uma substância semelhante à cocaína, alegando ser usuário.

Ao vistoriar o local, os policiais constataram que o estabelecimento, administrado por um homem de 50 anos, era utilizado para apostas ilegais e máquinas de caça-níquel. Quatro equipamentos desse tipo foram apreendidos no interior do bar.

Um homem de 56 anos também foi flagrado jogando em uma das máquinas durante a ação. Todos os envolvidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.

