PM é ferido a garrafada no pescoço em dispersão de foliões na capital

Um policial do Batalhão de Choque foi ferido no pescoço após o batalhão ser recebido a garrafadas por foliões na noite dessa terça-feira (26), no último dia de Carnaval de rua na Avenida Fernando Corrêa da Costa em Campo Grande.

Segundo informou o batalhão, após o grupo Boka Loka se apresentar no Morena Folia, o choque foi chamado para dispersar os foliões. No local, não deu tempo dos militares se posicionarem e as garrafas foram atiradas contra eles.

O policial teve um corte no pescoço provocado por caco de vidro e foi socorrido até o hospital. Ainda de acordo com o Choque, o PM está fora de perigo.

