PM Ã© preso apÃ³s atirar contra cachorro "agressivo" no Jardim Tijuca

Após um passeio em família, um policial militar de 32 anos foi preso na noite de ontem (29), depois de efetuar um disparo contra cachorros que estavam soltos na rua no Jardim Tijuca.



De acordo com a ocorrência, atendida pela Força Tática da Polícia Militar, acionada pela dona dos cachorros feridos, o autor do disparo se apresentou como aluno soldado da PM de Mato Grosso do Sul.



À guarnição, ele informou que passeava com a esposa, seu filho de dois anos de idade e um cachorro de pequeno porte e foi atacado por cerca de três cães de uma residência, sendo um rottweiler.



E segundo ele, efetuou um disparo em direção ao rottweiler "para proteger sua família". Ainda conforme relatado pelo Policial Militar, a família estava assustada e foi até a residência, mas retornou para prestar socorro ao animal, onde a tutora recusou o socorro e acionou a polícia.



A tutora do rottweiler afirmou que viu a família passeando na via quando seus cachorros foram na direção deles, pois a casa não possui muro frontal ou portão, até o policial sacar a arma e fazer o disparo.



O único disparo atravessou o cachorro rotweiller e acertou a outra cadela da residência que também tinha saido em direção à família, o animal andou até cair na frente de casa. O cão maior foi levado para uma clínica 24h e teve alta veterinária pouco depois.



O policial militar apresentou seu armamento de forma voluntária a Polícia Científica. Ele foi detido no Presídio Militar por porte ilegal de arma de fogo, pois só tinha o registro do revólver e não autorização para carrega-la e aguarda deliberação judicial.



A dona dos cães irá responder por omissão de cautela em relação aos animais.



De acordo com nota da corporação, a Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, "irá instaurar uma investigação interna, a fim de apurar a conduta do militar".

