Após denúncia de disparos, PM encontra armas dentro de residência no Nhanhá

Ao ser acionado para atender uma ocorrência de disparo de arma de fogo na manhã deste domingo (14) na Rua Ranulfo Corrêa no Jardim Nhanhá, a Polícia Militar encontrou três armas de fogo em uma residência.



Conforme registrado na Depc Cepol, ao comparecer na rua onde testemunhas relataram terem ouvido tiros, um homem demonstrou nervosismo ao ver a viatura policial e ao perceber que seria abordado, correu para dentro de casa.



Na residência, o homem identificado como Willen Thaylon de 26 anos, deitou no sofá tentando enganar os policiais.



Porém durante buscas no perímetro, os militares encontraram no vão do sofá uma pistola cal. 765, alimentada com 11 munições e carregada. Ainda na casa, foi encontrada dentro da máquina de lavar uma bolsa com duas armas calibres .357 e .38, com várias munições.



Foi dada voz de prisão ao autor que não quis responder sobre os disparos feitos na rua. Ele foi algemado e encaminhado a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário Depac Cepol para os procedimentos de praxe.

