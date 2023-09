PM encontra mais de 100 munições em gaveta de rapaz que exibia arma no Centro Oeste

Durante a Operação Saturação, realizada pela Força Tática do 10° Batalhão da Polícia Militar na noite de sexta-feira (22), os agentes foram informados de que um jovem de 24 anos, estaria andando pelas ruas do bairro Centro Oeste em Campo Grande, sem camiseta e calça jeans exibindo uma arma de fogo.

No local, a guarnição realizou abordagem do indivíduo identificado como Luan Fernandes, que a princípio negou os fatos, mas depois de esclarecer a ocorrência para a tia do suspeitos, os militares foram autorizados a entrar na casa da família.

No quarto de Luan, a guarnição localizou uma gaveta que continha uma pistola calibre 9MM alimentada e carregada (pronta para o disparo) com um carregador alongadocom 30 munições. Também, na mesma gaveta, haviam uma sacola contento: 34 munições de calibre .357 MAG; 25 munições calibre .36; outras 28 munições calibre 9mm da marca Luger; 15 munições calibre 9mm; uma munição deflagrada calibre .357; 16 munições deflagradas calibre 9mm. E ainda quatro carregadores sendo dois da marca Glock para pistola calibre 9mm; um carregador da marca IWI e outro carregador para pistola 9mm sem marca aparente. No total de cinco carregadores.

Ao ser questionado sobre o armamento, Luan afirmou que comprou a pistola de um desconhecido no bairro que ele mora pelo valor de R$10 mil. Já os carregadores, comprou de outro homem desconhecido enquanto as munições, comprou de um terceiro indivíduo.

Ele recebeu voz de prisão por posse e porte de arma de fogo de uso restrito e foi encaminhado para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac Cepol), para as deliberações.

