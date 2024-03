PM encontrou drogas, armas e muniÃ§Ãµes em mochila de morto em confronto no Homex

A Polícia Militar Rodoviária (PMR) encontrou duas armas, munições e drogas dentro da mochila de Wyg Marlon Oliveira de Sousa, de 18 anos, morto em confronto com a Polícia Militar no final da manhã desta quarta-feira (6), na região da Comunidade Homex, no Jardim Centro-Oeste, em Campo Grande.

Segundo informações colhidas pela reportagem do JD1 no local, o jovem carregava munições 38,9mm e .40, além de um revólver 38, uma pistola 380 e drogas dentro da mochila. Ainda conforme apurado, a suspeita inicial é que a mochila seria arremessada para dentro da Penitenciária Estadual Masculina de Regime Fechado da Gameleira.

Relembre o caso

O jovem Wyg Marlon Oliveira de Sousa, de 18 anos, morreu em um confronto com a Polícia Militar em uma residência na região da Comunidade Homex, no Jardim Centro-Oeste, em Campo Grande.

Wyg, acompanhado de mais três comparsas em duas motocicletas, furou um bloqueio da PMR próximo a Penitenciária Estadual Masculina de Regime Fechado da Gameleira, na MS-455, dando início a uma perseguição.

Os criminosos, ao chegarem na região urbana da Capital, invadiram casas na região da Comunidade Homex. Na última residência invadida, houve troca de tiros com a PMR e Wyg foi atingido. Ele chegou a ser resgatado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Universitário, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu.

De acordo com informações iniciais, um homem estava sob custodia dentro da residência invadida e sendo questionado pela polícia. Existem dúvidas se ele tem envolvimento com os quatro criminosos ou se ele é um dos três que estariam juntos de Wyg no momento do crime.

