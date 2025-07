PM enfrenta e abate pit bull agressivo durante prisão de traficante no Nova Lima

Policiais da Força Tática da 11ª CIPM precisaram matar um pit bull durante ocorrência que culminou na prisão de um traficante de drogas em Campo Grande. A situação aconteceu neste sábado (5), após abordagem realizada no bairro Nova Lima, durante patrulhamento tático na Rua Lourenço da Veiga.

Os militares avistaram um homem de 22 anos carregando uma mochila preta. Ao perceber a aproximação da viatura, ele jogou a mochila no chão e tentou fugir a pé, mas foi alcançado e detido pela equipe. Na revista pessoal, foram encontradas duas porções de maconha no bolso do casaco do suspeito e, dentro da mochila abandonada, quatro tabletes da mesma droga.

O suspeito afirmou que estava a caminho de uma entrega, sem informar o destino, e que pretendia vender a droga pelo valor de R$ 2.400,00. Questionado sobre mais entorpecentes, ele indicou um endereço na Rua Pocrane, bairro Vila Nasser.

No local indicado, os policiais encontraram oito tabletes de maconha escondidos dentro de um fogão velho no quintal da residência. Também foram apreendidos um celular, R$ 124,00 em dinheiro trocado e R$ 1,10 em moedas.

Durante a diligência, o portão da casa estava apenas encostado quando um cão da raça pit bull se exaltou ao ver os policiais, empurrou o portão e avançou em disparada contra o pescoço do sargento comandante da guarnição. Para proteger o policial e os demais militares, foi necessário efetuar um disparo contra o animal, que morreu no local. O corpo do cão foi encaminhado ao Centro de Controle de Zoonoses (CCZ).

O suspeito foi preso em flagrante e levado à carceragem do Centro Integrado de Polícia Especializada (Cepol). A droga e os materiais apreendidos foram encaminhados à Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (Denar). O caso segue sob investigação e o preso será apresentado à Justiça em audiência de custódia.

