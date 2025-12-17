PM fecha "boca do Biel" no Danúbio Azul e leva pai e filho presos por tráfico

Uma ação da Força Tática da 11ª CIPM fechou, na noite de terça-feira (16), um ponto de venda de drogas conhecido como “boca do Biel”, no bairro Vila Danúbio Azul, em Campo Grande. Pai, de 44 anos, e filho, de 19, foram presos por tráfico de drogas e encaminhados ao Cepol, onde estão à disposição da Justiça.

De acordo com a ocorrência, a equipe realizava rondas pela avenida Panamericana quando avistou o acusado de 44 anos caminhando pela via pública. Ao perceber a aproximação policial, ele retirou um objeto da cintura e arremessou na calçada.

Diante do flagrante, foi feita a abordagem e a revista pessoal, sendo localizado um telefone celular com o suspeito. No local onde o objeto foi jogado, os policiais constataram um saco com substância análoga à maconha.

Questionado, o acusado relatou que estava desempregado, que nunca havia sido preso por tráfico e que, por dificuldades financeiras, teria aceitado vender drogas a mando do próprio filho, de 19 anos.

Ele afirmou ainda que seguia para uma entrega organizada por meio de ligações telefônicas feitas pelo filho e que havia acabado de sair de um imóvel na mesma rua da abordagem.

Diante das informações, a Força Tática diligenciou até o endereço, onde localizou o filho, o “Biel”. Conforme o registro, ao notar a presença policial, o jovem tentou se esconder atrás de uma árvore, mas foi abordado. Com ele, os policiais encontraram uma porção de substância análoga à maconha e um telefone celular.

Indagado, “Biel” alegou ser apenas usuário, porém, no interior do imóvel, ao lado de uma cama de solteiro, foram encontradas sete porções de maconha e duas balanças de precisão, o que caracteriza o preparo da droga para comercialização no local.

Ainda conforme a polícia, ao saberem que seriam presos, ambos mudaram a versão dos fatos. Os militares observaram também que “Biel” é monitorado por tornozeleira eletrônica. O pai, segundo a ocorrência, se arrependeu do relato inicial e tentou eximir o filho da responsabilidade.

Diante da situação, foi dada voz de prisão aos dois acusados, que foram encaminhados ao Cepol (Centro Integrado de Polícia Especializada) para as providências cabíveis.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também