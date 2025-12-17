Menu
Polícia

PM fecha "boca do Biel" no Danúbio Azul e leva pai e filho presos por tráfico

Ação da Força Tática da 11ª CIPM revelou que o pai atuava a mando do filho, que era monitorado por tornozeleira eletrônica

17 dezembro 2025 - 08h54Vinícius Santos
Ação da 11ª CIPM - Ação da 11ª CIPM -   (Foto: Divulgação)

Uma ação da Força Tática da 11ª CIPM fechou, na noite de terça-feira (16), um ponto de venda de drogas conhecido como “boca do Biel”, no bairro Vila Danúbio Azul, em Campo Grande. Pai, de 44 anos, e filho, de 19, foram presos por tráfico de drogas e encaminhados ao Cepol, onde estão à disposição da Justiça.

De acordo com a ocorrência, a equipe realizava rondas pela avenida Panamericana quando avistou o acusado de 44 anos caminhando pela via pública. Ao perceber a aproximação policial, ele retirou um objeto da cintura e arremessou na calçada. 

Diante do flagrante, foi feita a abordagem e a revista pessoal, sendo localizado um telefone celular com o suspeito. No local onde o objeto foi jogado, os policiais constataram um saco com substância análoga à maconha.

Questionado, o acusado relatou que estava desempregado, que nunca havia sido preso por tráfico e que, por dificuldades financeiras, teria aceitado vender drogas a mando do próprio filho, de 19 anos. 

Ele afirmou ainda que seguia para uma entrega organizada por meio de ligações telefônicas feitas pelo filho e que havia acabado de sair de um imóvel na mesma rua da abordagem.

Diante das informações, a Força Tática diligenciou até o endereço, onde localizou o filho, o “Biel”. Conforme o registro, ao notar a presença policial, o jovem tentou se esconder atrás de uma árvore, mas foi abordado. Com ele, os policiais encontraram uma porção de substância análoga à maconha e um telefone celular.

Indagado, “Biel” alegou ser apenas usuário, porém, no interior do imóvel, ao lado de uma cama de solteiro, foram encontradas sete porções de maconha e duas balanças de precisão, o que caracteriza o preparo da droga para comercialização no local.

Ainda conforme a polícia, ao saberem que seriam presos, ambos mudaram a versão dos fatos. Os militares observaram também que “Biel” é monitorado por tornozeleira eletrônica. O pai, segundo a ocorrência, se arrependeu do relato inicial e tentou eximir o filho da responsabilidade.

Diante da situação, foi dada voz de prisão aos dois acusados, que foram encaminhados ao Cepol (Centro Integrado de Polícia Especializada) para as providências cabíveis.

