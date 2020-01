PM ganha nova frota com investimento de R$ 7 milhões

Saiba Mais Polícia Sejusp nega envolvimento de delegado com milícia

O governador Reinaldo Azambuja entregou nesta segunda-feira (27), 43 novas viaturas e três microônibus para reforçarão a frota da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul em Campo Grande e interior do Estado.

Reinaldo destacou durante a solenidade de entrega que Mato Grosso do Sul tem feito a sua parte na questão da segurança pública. “Esse ano teremos muito mais investimento com a parceria da bancada federal e estadual. Atenção sempre redobrada para enfrentar a criminalidade. O investimento proporciona uma melhor qualidade de vida a população, melhorando as nossas estruturas policiais”, disse.

Para o comandante-geral da PM, coronel Waldir Ribeiro Acosta, a entrega é importante para o serviço ostensivo e preservação da ordem pública e sensação de segurança. “De grande relevância para o Estado e, quem diz isso não sou eu, são os números”, disse sobre o bom desempenho das forças de segurança em MS.

Do total de veículos entregues, 37 viaturas e os três ônibus foram adquiridos com recursos viabilizados pelo então ministro-chefe da Secretária de Governo da Presidência da República, Carlos Marun, por meio da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp). Seis viaturas são de investimento direto da Senasp repassados para o Governo do Estado. Foram investidos R$ 7 milhões na aquisição da frota.

O deputado estadual, Coronel David, falou em apoio ao governador e agradeceu os investimentos. “O governador Reinaldo veio nos presentear com equipamento de trabalho para que a nossa segurança pública possa desempenhar o trabalho com profissionalismo e determinação protegendo a sociedade do MS”.

“Gostaria de homenagear a nossa Segurança Pública, que mesmo diante de um grande desafio que é a questão do efetivo que não é somente do MS. Há um problema que nos preocupa que a segurança da fronteira, principalmente pelo fato ocorrido há alguns dias atrás, mas eu tenho confiança na segurança pública do nosso Estado", declarou.

Coronel David fala também dos cursos de formação da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros e faz um pedido. “Os cursos melhoram os efetivos, eu gostaria de pedir para o Reinaldo convocar todos os aprovados da PM e do Corpo de Bombeiros, porque são instituições que tendo esse esse incremento fará que tenhamos cada vez mais um trabalho forte e firme da nossa segurança pública”, termina, afirmando que Reinaldo Azambuja foi um dos poucos governadores a estender os direitos previdenciários dos militares estaduais.

O secretário de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), Antônio Carlos Videira, aproveitou a solenidade e agradeceu o apoio da casa de leis às demandas da segurança pública, e ao aprimoramento da pasta. “Reduzimos todos os índices de criminalidade que são aferidos diuturnamente, MS desafiou e melhorou os índices e tem sido referencia nacional, não só na redução, mas também bateu recordes na apreensão de drogas, com os trabalhos da Polícia Rodoviária Estadual junto com o Departamento de Operações da Fronteira (DOF)”, ressaltou.

Além disso, Carlos ressaltou todos os investimentos que ainda estão por vir e do dinheiro liberado pelo presidente do Brasil, Jair Bolsonaro. “Temos outras 72 viaturas que receberemos ainda no primeiro semestre de 2020. Estivemos em Brasília na semana passada com o Colégio Nacional de Secretário de Segurança Pública e também fomos recebidos por Bolsonaro, e ele informou que dia 1° de fevereiro receberemos o dinheiro que foi contingenciado do Sistema Único de Segurança Pública (Susp), um aporte de aproximadamente 13,5 milhões de reais além dos 28 milhões da emenda de bancada federal”, relatou.

De acordo com o secretário o investimento será revertido para melhorias nos equipamentos e na qualidade de vida dos servidores, policias militares, policiais civís, como também agentes penitenciários, com a criação da Coordenadoria BioPsicosocial, por meio da Sejusp.



Ainda segundo Carlos Videira a falta de segurança pública “afugenta investimentos”, algo que é necessário para todas as secretarias. Citando ainda o trabalho dos policias da fronteira e o trabalho desses órgãos, Carlos Videira finalizou. “Investir na Segurança Pública de fronteira é otimizar resultados e economizar nos grandes centros consumidores das drogas,e com o apoio de todos vamos conseguir melhorar nossa segurança”.

