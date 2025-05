PM ia visitar esposa em hospital da Capital quando morreu em acidente na BR-262

O tenente aposentado da Polícia Militar e professor Jair Félix Martins, de 60 anos, morto na tarde desta segunda-feira (19) em um acidente na BR-262, estava indo para Campo Grande visitar sua esposa, que está internada em um hospital da Capital.

A neta de Jair, que também estava no veículo, recebeu atendimento médico no local. Ela confirmou a informação que estava acompanhando o avô em uma visita à avó em um hospital campo-grandense.

Jair morreu após o veículo em que estava, um Chevrolet Classic, se chocar contra um Fiat Strada que invadiu sua pista durante uma tentativa de ultrapassagem no KM-376 da rodovia.

Os motoristas tentaram jogar os veículos no acostamento da rodovia, mas não conseguiram evitar a colisão.

Jair ficou preso nas ferragens e morreu ainda no local. O motorista do Strada sofreu uma fratura no braço, sangramento no ouvido e escoriações pelo corpo.

