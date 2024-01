PM impede que homem furte canos de obra em Paranaíba

Pedro Molina, com informações do MS Todo Dia

A Polícia Militar de Paranaíba prendeu, nesta quarta-feira (31), um homem de 30 anos, conhecido no meio policial por realizar furtos pela cidade, com canos de PVC que ele havia furtado de uma obra.

Ao ser abordado pelos policiais, o homem afirmou que o dono da obra havia solicitado que ele levasse os canos de PVC até outro local. Dado o histórico, o dono da obra foi acionado e desmentiu a versão, afirmando que nem sequer conhece o suspeito.

Ele foi preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil da cidade.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também