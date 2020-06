PM lança Operação Corpus Christi em Mato Grosso do Sul

Flávio Veras, com informações da assessoria

A Polícia Militar Rodoviária inicia a partir das 16 horas desta quarta-feira (10), a Operação Corpus Christi, para fiscalizar os 15 mil quilômetros de rodovias estaduais que cruzam Mato Grosso do Sul. Durante o feriado prolongado, as equipes vão ampliar o número de policiais nas estradas, especialmente em pontos considerados críticos, devido ao maior risco de acidentes e infrações de trânsito.

Por conta das medidas de isolamento social decretadas pelo Estado e também por diversos municípios, diretamente relacionadas ao controle da Pandemia do coronavírus (Covid-19), em alguns trechos os policiais esperam tráfego tranquilo, com poucos veículos. “Temos percebido já haver uma redução de veículos de passeio nos horários comerciais e esta redução se torna ainda mais intensa no período noturno e nos finais de semana”, diz a PM em nota.

A Polícia Militar Rodoviária também estará empenhada no trabalho das barreiras sanitárias nas divisas com os estados vizinhos, e na fronteira com Paraguai e Bolívia. Serão intensificadas ações nas bases de Amambai, Campo Grande, Corumbá, Bonito, Dourados, Ivinhema, Maracaju, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã e Três Lagoas, e outras 12 equipes volantes percorrerão pontos e horários sensíveis.

“Espera-se um fluxo viário incomum para feriados, com redução considerável do tráfego de veículo, razão pela qual a principal orientação aos usuários é que isso não seja um atrativo para que se imprima velocidade superior ao permitido na via, já que esta infração representa a maior causa e dos mais violentos acidentes nas rodovias”, finalizou o órgão.

