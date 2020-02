PM mata sogro a tiros após discussão

Cabo da Polícia Militar, 33 anos, com nome não divulgado, foi preso após matar a tiros o sogro e agredir a mulher na madrugada desta segunda-feira (17), em Iguatemi, a 466 quilômetros de Campo Grande.

O crime aconteceu em uma propriedade rural da cidade. Toda a família do casal estava reunida na fazenda. Na hora de ir embora, o militar e a esposa se desentenderam. O motivo da discussão e o que exatamente aconteceu durante o crime, ainda são desconhecidos.

A mãe do cabo ligou para a Polícia Militar e avisou do homicídio, mas o autor fugiu levando as duas filhas antes que os colegas chegassem. Ele foi encontrado pouco depois, em casa. Alterado, negou a se entregar e o tenente da cidade foi chamado para negociar com ele.

Depois da conversa, o cabo entregou a arma de serviço, usada no crime, e foi levado para a Delegacia de Polícia Civil.

O caso segue a disposição da justiça para audiência de custodia nessa terça-feira (18), na cidade de Iguatemi. O crime é considerado comum e, com todas as partes investigativas realizadas pela Polícia Civil.

