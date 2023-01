PM mata traficante em troca de tiros, prende dois e apreende drogas na Capital

Bruno Lander Alves de Matos, de 33 anos, foi morto durante uma troca de tiros com a Polícia Militar na noite de quinta-feira (12) na rua Abobreira, no loteamento Rancho Alegre, em Campo Grande. Duas pessoas, um rapaz, de 19 anos, e uma mulher, de 23 anos, foram presos durante o desdobramento da ocorrência.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a Força Tática realizava diligências na via e ao entrar em uma residência para averiguação, foi recebida a tiros e passou a revidar o ataque, acertando Bruno, conhecido também como 'Pura Maldade', pertencente a uma facção criminosa.

Na casa onde aconteceu o confronto, os militares encontraram grande quantidade de maconha, cerca de 182 quilos, além de materiais para embalagem, caixas, papel pardo, plástico bolha e balança de precisão.

Ainda no relato da ocorrência, outra equipe da Polícia Militar realizava a apreensão de drogas no bairro Morada Verde, que também teria relação com Bruno Lander. O rapaz e a jovem, foram pegos com uma mochila, dois celulares, dinheiro e mais 7 kg de maconha numa bolsa.

O caso foi registrado como porte ilegal de arma de fogo, tentativa de homicídio, tráfico de drogas e homicídio decorrente de oposição a intervenção policial na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também