PM orienta foliões para evitar furtos e reforça 'não é não' durante Carnaval em MS

A época de mais agitação começa neste final de semana e a Polícia Militar emitiu algumas orientações para que foliões não sejam furtados durante as festas e reforça algumas campanhas, como o 'não é não', durante o Carnaval, em Mato Grosso do Sul.

Durante todo o período festivo, equipes estarão presentes em todos os municípios do estado e nos principais pontos de concentração de público nas cidades turísticas, atuando na prevenção, no policiamento ostensivo e no atendimento de ocorrências.

Entre as principais orientações está: “se beber, não dirija”. O consumo de bebida alcoólica reduz reflexos e coloca em risco a vida de quem está ao volante e de outras pessoas. A PMMS também alerta para a atenção com objetos pessoais. Celulares, documentos e dinheiro devem ser guardados em bolsas ou pochetes seguras, preferencialmente à frente do corpo, dificultando a ação de furtadores.

Para quem vai curtir a festa com crianças, o cuidado deve ser redobrado. A PMMS orienta que os responsáveis identifiquem os pequenos com pulseiras ou crachás contendo nome e telefone para contato. Antes de sair de casa, também é recomendado tirar uma foto da criança já com a roupa que usará no evento, pois isso pode auxiliar rapidamente na localização, em caso de desencontro.

Roupas, fantasias, maquiagem ou a forma de dançar não são convites para abordagens invasivas. Sorriso não é autorização. Proximidade na festa não significa consentimento. Se a pessoa disser não, qualquer insistência configura desrespeito e pode se tornar crime.

"Em qualquer situação de risco, desentendimento ou crime, a orientação é procurar a equipe policial mais próxima ou acionar imediatamente o telefone 190", diz a nota.

