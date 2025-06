PM prende 'engraçadinho' que deu tiros para o alto em avenida de Campo Grande

Dois homens, de 33 e 42 anos, foram presos durante a madrugada deste domingo (8), na Avenida José Barbosa Rodrigues, na região do Ana Maria do Couto, após um deles disparar diversas vezes para o alto com uma pistola.

A equipe da Polícia Militar estava realizando diligências pela avenida, quando ouviu os disparos. Ao fazer o retorno para o outro sentido da pista, localizou um veículo estacionado.

Na abordagem, segundo consta no boletim de ocorrência, visualizou dois indivíduos no veículo e nada de ilícito foi encontrado com eles. Porém, no carro, estava a pistola de calibre 9 milímetros, fabricada na República Tcheca, com 7 munições intactas.

Questionados sobre os fatos, o motorista do veículo acusou a autoria e relatou não ter o porte, nem a posse da arma, comprando ela de um desconhecido. Ambos receberam voz de prisão em flagrante.

O caso foi registrado na delegacia de plantão como disparo de arma de fogo e posse ou porte irregular de arma de fogo.

