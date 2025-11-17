Menu
PM prende envolvido em conflito indígena e Sejusp confirma outra morte em Iguatemi

A investigação está sendo conduzida pela Polícia Federal

17 novembro 2025 - 15h54Luiz Vinicius
Indígena foi assassinado durante conflitoIndígena foi assassinado durante conflito   (Divulgação/CIMI)

Mais uma morte foi confirmada durante o conflito em terra indígena na madrugada deste domingo, dia 16, em Iguatemi - a 414 quilômetros de Campo Grande. Trata-se de Lucas Fernando da Silva, de 23 anos, a princípio não indígena. 

Informações apontam que ele foi vítima de ruptura hepática e choque hemorrágico. Ele se soma a morte do indígena Vicente Fernandes Vilhalva, de 36 anos, atingido por um tiro na testa.

Segundo detalhes divulgados pela Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública), a Polícia Militar atuou em apoio à Polícia Federal e prendeu o indígena Valdecir Alonso Brites, suspeito de ter provocado a morte de Vicente.

A investigação está sendo conduzida pela Polícia Federal. Ainda há relatos de feridos, onde um adolescente, de 14 anos, foi atingido no braço por um disparo de arma de fogo, e Eliéber Riquelme Ramires, que após atendimento em Iguatemi, foi transferido para Dourados.

"A Sejusp reforça que no momento do confronto nenhuma força estadual de segurança atuava na região. As forças estaduais de segurança, seguem atuando em apoio à Polícia Federal, que conduz as investigações", diz a nota da Sejusp.

