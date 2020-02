PM prende homem por tráfico de drogas

Marya Eduarda Lobo, com informações da assessoria

Um homem foi preso pelo crime de tráfico de drogas por uma equipe do 10º Batalhão de Polícia Militar, na tarde de quinta-feira (6), no bairro jardim Canguru, em Campo Grande.

Os policiais receberam informações de populares de que em uma residência localizada na rua Jabuti havia grande fluxo de pessoas, que se dirigiam ao local com o fim de comprar entorpecentes.

Foram feitas rondas pelas proximidades, sendo visualizado um homem saindo do local, abordado, o mesmo estava com duas porções de cocaína que alegou ter acabado de adquirir.

Em contato com o morador da residência, o mesmo admitiu que estaria comercializando a droga, sendo localizados no imóvel 79 papelotes de cocaína, pesando 97,5 gramas, e ainda uma balança de precisão utilizada na pesagem do produto.

O autor recebeu então voz de prisão e foi conduzido até a delegacia de Polícia Civil, para que fossem adotadas as medidas previstas em lei.

