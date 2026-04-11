PM prende mulher em Campo Grande por tráfico de drogas em veículo de aplicativo

Mulher conhecida como “paraguaia PCC”, apontada como moradora do bairro Jardim Anache, foi presa por militares da Força Tática da 11ª CIPM na manhã deste sábado (11), suspeita de tráfico de drogas na região norte de Campo Grande.

Segundo o boletim de ocorrência, a equipe policial realizava rondas pela avenida Prefeito Heráclito Diniz de Figueiredo quando percebeu que a passageira de um veículo HB20 branco, ao notar a viatura, abaixou no banco traseiro, atitude que levantou suspeita e motivou a abordagem.

Com o acionamento de sinais sonoros e luminosos, o condutor do veículo parou imediatamente. Ele se apresentou como motorista de aplicativo e informou que havia recebido a corrida pela passageira. Após a verificação, ele foi liberado para seguir viagem.

Durante a revista pessoal, os policiais encontraram na bolsa da suspeita 17 porções de substância análoga à cocaína. Ela relatou que teria sido acionada por contatos telefônicos e buscado o entorpecente na cidade de Corumbá, retornando posteriormente a Campo Grande.

Explicou que permaneceria em um imóvel na região norte e que levaria a droga até São Paulo (SP), em um esquema de tráfico que, conforme relato, era coordenado por meio de ligações telefônicas.

Ainda conforme o registro policial, a equipe realizou diligências no endereço informado e localizou mais 11 tabletes de maconha, totalizando cerca de 10,060 kg da droga, além de uma balança de precisão.

Diante dos fatos, a suspeita recebeu voz de prisão, sendo encaminhada à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis, permanecendo à disposição do Poder Judiciário.

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