PM que espancou dona de lanchonete cumprirá pena em regime aberto

O cabo da Polícia Militar, Augusto Cesar Santana foi condenado pela Justiça do Rio por espancar espancar a dona de uma lanchonete na Zona Oeste da cidade. O crime foi gravado por câmeras de segurança do estabelecimento comercial da vítima

Decisão ocorreu no fim de novembro, e a Defensoria Pública do estado, que representa a vítima no processo, informou que vai recorrer da decisão por não concordar com a pena definida pelo juiz. Os defensores consideraram a sentença muito "leve".

A condenação do PM por lesão corporal grave, ameaça, constrangimento ilegal e falsa identidade, foi fixada em um ano e oito meses de prisão pelo juiz Aylton Cardoso Vasconcellos, da 2ª Vara Criminal.

Augusto irá cumprir a pena em regime aberto, o magistrado também determinou a soltura do PM, que desde março estava preso na Unidade Prisional da Polícia Militar, e ordenou que o policial pague uma indenização de R$ 20 mil à vítima.

A defesa do policial informou que também pretende apresentar recurso para tentar reduzir a pena.

Em nota, a Secretaria de Estado de Polícia Militar informou que o PM está de férias. A pasta também comunicou que "o processo administrativo disciplinar da corporação em relação ao referido policial segue em tramitação".

