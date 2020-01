PM tem celular furtado durante abordagem no Colúmbia

Um militar da PM que terá sua identidade preservada teve seu aparelho celular furtado, no domingo (19), durante uma abordagem de rotina no Jardim Colúmbia.

De acordo com informações policiais, dois militares faziam patrulha no bairro quando visualizaram um veículo estacionado em um local escuro. Durante a abordagem, os policiais notaram que os ocupantes, Solange de Souza Barbosa, 39 anos, Carlos Antonio Escobar, 44 anos, e outra pessoa identificada como Jean Marcos, apresentavam sinais de embriaguez.

Os militares deram ordem para que fosse realizada revista pessoal e Carlos passou a desobedecer as ordens até que aceitou ser revistado. Em certo momento, ele começou a questionar a ação policial dizendo que “se quisessem fugir, tinham fugido” e “que a polícia tinha que abordar bandido”.

Em seguida, os policiais iniciaram revista em Jean Marcos e, novamente Carlos questionou a ação e recebeu voz de prisão por desobediência, momento em que resistiu a ordem e passou a agredir um dos policiais que tentou imobiliza-lo, sem sucesso. O outro policial precisou ajudar a algemar o autor. No momento em que Carlos estava sendo algemado, Solange começou a agredir e xingar a guarnição.

Logo após algemar Carlos, um dos policiais percebeu que seu aparelho celular havia sumido. O reforço foi chamado pelo fato dos abordados estarem muito agressivos e pelo sumiço do celular. Com a chegada de outros militares o tumulto foi controlado e o celular encontrado com Jean. Jean afirmou que o celular era dele, porém o militar garantiu que não, momento em que Jean contou que Solange havia passado o celular, pedido para escondê-lo e, orientando-o para que se fosse questionado, era para dizer que o celular era dele.

Diante dos fatos, todos foram encaminhados para a delegacia e Solange autuada pelo furto do celular e por dirigir alcoolizada. Carlos e Jean foram liberados e apenas Solange ficou presa.

