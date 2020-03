Priscilla Porangaba, com informações da assessoria

A Polícia Militar Ambiental (PMA) flagrou 172 hectares de desmatamento em Guia Lopes da Laguna, Bela Vista, Pedro Gomes, Camapuã e Inocência, em dois dias de fiscalização, entre quinta (5) e sexta-feira (6).

Segundo a PMA, os cinco fazendeiros foram autuados e as multas somam R$ 181 mil.

Na sexta-feira (6), policiais militares ambientais vistoriaram uma fazenda em Camapuã e flagraram desmatamento ilegal de 46,46 hectares. Assim como as outras áreas, o local já estava com plantio de pastagem e criação de gado bovino. Havia parte da madeira proveniente da vegetação desmatada em leiras em meio à pastagem no local.

O fazendeiro, de 82 anos foi foi autuado administrativamente por supressão vegetal e foi multado em R$ 46.460,00. Ele também responderá por crime ambiental, com pena de três a seis meses de detenção.

No fim da tarde de ontem, a PMA ainda detectou um desmatamento de 9 hectares de vegetação nativa de cerrado em uma fazenda em Inocência, dentro de área protegida de reserva legal da propriedade. Flagrado por por imagem de satélites, o crime já ocorria há algum tempo e a área já estava com plantio de pastagem.

O fazendeiro, do interior de São Paulo, de 54 anos, foi multado em R$ 45.000,00, sendo a multa agravada pelo fato de a infração ter ocorrido em área protegida por Lei.

Mais 33 hectares de desmatamento em duas áreas de vegetação nativa foram flagrados pela PMA durante fiscalizações nesta sexta-feira em Pedro Gomes, cidade a 309 quilômetros de Campo Grande.

As duas as áreas áreas de vegetação nativa não tinham licença ambiental e já estavam com plantio de pastagem e criação de gado bovino.

Em Guia Lopes da Laguna, cidade a 227 quilômetros de Campo Grande, na quinta-feira (5), os policiais militares ambientais detectaram por meio de satélite o desmatamento ilegal de 40,93 hectares de vegetação nativa de cerrado.

As imagens apontam que área já estava com plantio de lavoura e pastagem e criação de gado bovino e a madeira desmatada não estava mais no local.

