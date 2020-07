PMA apreende rifle e munições com suspeito de caça

Priscilla Porangaba, com informações da assessoria

Enquanto realizavam fiscalização ambiental na madrugada dessa terça-feira (7) em Bela Vista, na MS-472, região conhecida como Apaporé, Policiais Militares Ambientais apreenderam um rifle e munições.

Durante abordagem de um veículo Nissan com placas do Paraguai (PY), conduzido pelo infrator não identificado, os servidores encontraram um rifle calibre 22, oito munições intactas e duas deflagradas no carro. A arma e munições não possuíam documentos e foram apreendidas.

A PMA suspeita que o homem estaria praticando caça a animais que tivessem às margens da estrada, especialmente por causa das munições deflagradas.

O infrator, residente em Bela Vista, recebeu voz de prisão e foi encaminhado, juntamente com o material apreendido, à delegacia de Polícia Civil daquela cidade, onde ele foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma. A pena para este crime é de dois a quatro anos de prisão.

