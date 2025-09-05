Menu
Menu Busca sexta, 05 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

PMA atua após terceirizada da prefeitura descartar entulho para aterrar via pública

Os policiais vão mensurar os danos e lavrar autos de infração para cada envolvido no caso

05 setembro 2025 - 10h24Vinícius Santos
Divulgação / Divulgação /   (Assessoria / MPMS)

Na quinta-feira (4), o Batalhão de Polícia Militar Ambiental (PMA) flagrou empresas que prestam serviços à Prefeitura de Campo Grande descartando resíduos de forma irregular no bairro Jardim Noroeste.

Durante a ação, foram identificados um motorista de caminhão, um operador de retroescavadeira e um suposto fiscal da Secretaria de Obras da Prefeitura, que auxiliava no descarte inadequado.

Segundo a PMA, os resíduos seriam utilizados para aterrar a via, prática proibida por lei, sujeita a responsabilização administrativa e criminal. Agora, os policiais vão mensurar os danos e lavrar autos de infração para cada envolvido.

O comandante da PMA informou que, na semana anterior, equipes já haviam registrado outros dois flagrantes, com a apreensão de quatro caminhões e duas pás-carregadeiras utilizadas no descarte irregular.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

 

Reportar Erro
Unimed 12 de setembro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Ônibus de Campo Grande
Polícia
Homem surta e bate em rapaz autista dentro de ônibus em Campo Grande
Brinquedos recuperados -
Justiça
Traficante da região norte preso com drogas e brinquedos de creches vai para presídio
PF mira servidor do INSS que 'liberava' empréstimos e deixou rombo de R$ 33 milhões em MS
Polícia
PF mira servidor do INSS que 'liberava' empréstimos e deixou rombo de R$ 33 milhões em MS
Fachada de prédio do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
Polícia
Servidor do INSS de Campo Grande é alvo da PF por receber 'propina'
L200, em Miranda -
Polícia
PRF apreende mais de 460 quilos de drogas em fiscalização na BR-262
Foto: Ilustrativa /
Interior
Adolescente de 15 anos é apreendido em flagrante por homicídio a facadas em Juti
Paulo Bial Torres, o "Paulinho Metralha" -
Polícia
Após matar alvo errado, "Paulinho Metralha" deve ir a júri, decide TJMS
Viatura PCMS -
Justiça
Sem autoria definida, investigação de homicídio no Vila Santa Eugênia é encerrada
Imagem Ilustrativa
Polícia
Acusado de suposto estupro, homem é espancado e sofre traumatismo craniano na Capital
Viatura do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência)
Polícia
Tudo por um celular: Mulher é sequestrada, torturada e espancada por dupla na Capital

Mais Lidas

O suspeito foi preso na manhã de ontem
Polícia
Preso por estupro de menino de 11 anos é jornalista e assessor de hospital em Campo Grande
JD1TV: Motorista salva menina de 12 anos de estupro
Polícia
JD1TV: Motorista salva menina de 12 anos de estupro
Cabo da PMMS, Marcelo Goes dos Santos -
Justiça
Cabo da PMMS é condenado por constrangimento ilegal em abordagem em Campo Grande
Vendas liberadas! Ingressos para show da Ana Castela já estão disponíveis; veja valor
Comportamento
Vendas liberadas! Ingressos para show da Ana Castela já estão disponíveis; veja valor