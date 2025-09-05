PMA atua após terceirizada da prefeitura descartar entulho para aterrar via pública

Na quinta-feira (4), o Batalhão de Polícia Militar Ambiental (PMA) flagrou empresas que prestam serviços à Prefeitura de Campo Grande descartando resíduos de forma irregular no bairro Jardim Noroeste.

Durante a ação, foram identificados um motorista de caminhão, um operador de retroescavadeira e um suposto fiscal da Secretaria de Obras da Prefeitura, que auxiliava no descarte inadequado.

Segundo a PMA, os resíduos seriam utilizados para aterrar a via, prática proibida por lei, sujeita a responsabilização administrativa e criminal. Agora, os policiais vão mensurar os danos e lavrar autos de infração para cada envolvido.

O comandante da PMA informou que, na semana anterior, equipes já haviam registrado outros dois flagrantes, com a apreensão de quatro caminhões e duas pás-carregadeiras utilizadas no descarte irregular.

