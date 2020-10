PMA autua homem por maus-tratos a dois cachorros em MS

Brenda Assis, com informações da assessoria

Uma equipe de Policiais Militares Ambientais de Bataguassu foi acionada no final da tarde de ontem (20) pela Polícia Civil da cidade, em razão de uma ocorrência envolvendo dois cachorros, que estariam sofrendo maus-tratos em uma residência na cidade.

A PMA foi ao local e verificou que os cachorros estavam debilitados e, segundo os investigadores, foram resgatados do quintal da residência do acusado, onde não havia água e nem alimento. Um dos animais também estava com uma das patas ferida e infeccionada sem receber qualquer tratamento. Os cachorros foram apreendidos e encaminhados à vigilância sanitária para serem atendidos.

O proprietário dos cães, residente em Bataguassu, responderá por crime ambiental de maus-tratos a animais, cuja a pena por lei promulgada no mês passado passou de três meses a um ano de detenção, agora, para dois a cinco anos de reclusão. Ele também foi autuado administrativamente e multado em R$ 1.000,00 pela PMA.

Deixe seu Comentário

Leia Também