Policiais militares ambientais de Campo Grande capturaram uma serpente da espécie Crotalus durissus (cascavel), depois de serem acionados PMA captura cascavel de 1,5 metro no quintal de loja neste sábado (21) no início da noite, pelo proprietário de uma loja via telefone que informava sobre a presença da serpente no quintal de sua loja, localizada no bairro Vila Popular.

A cascavel com aproximadamente dois metros foi capturada com uso de gancho especial e cambão e foi colocada em uma caixa de contenção. O animal foi encaminhado ao Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS).

CASCAVEL

As cascavéis são perigosas com grande poder de peçonha e veneno potente, mas não são agressivas e fogem rapidamente quando percebem movimentos. A cascavel brasileira possui veneno neurotóxico, ou seja, que atua no sistema nervoso, fazendo com que a vítima tenha dificuldades de locomoção e respiração.

