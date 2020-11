PMA captura tamanduá-mirim ferido perambulando pela rua em Bonito (MS)

Brenda Assis, com informações da assessoria

Moradores da rua XV de novembro acionaram a Polícia Militar Ambiental de Bonito no último sábado (7) no meio da manhã, informando que um animal da espécie Tamandua tetradactyla (Tamanduá-mirim) encontrava-se perambulando pela rua e que estava com um ferimento.

Os Policiais Militares Ambientais foram ao local rapidamente e capturaram o tamanduá, com uso de cambão e uma pinça e o colocaram em uma caixa de contenção. O bicho apresentava um ferimento, aparentemente de mordida de cachorro no quarto traseiro e foi encaminhado para veterinários do Aquário da cidade para atendimento.

Logo que os veterinários o liberem, o animal será devolvido ao seu habitat natural.

