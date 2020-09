PMA de Miranda autua engenheiro em R$ 50 mil por degradação

Matheus Rondon com informações da assessoria

Na tarde da segunda-feira (21), Policiais Militares Ambientais de Miranda realizavam fiscalização no rio Salobra, em que a pesca não é permitida, no município de Bodoquena, em uma fazenda localizada à margem da rodovia MS, e verificaram uma degradação na mata ao torno do rio, a área é protegida por Lei.

Em análise no local, a PMA verificou que havia uma valeta de dreno antiga, pois a fazenda há muito tempo possuía arroz irrigado e foi realizada a limpeza da vegetação regenerada, até a margem do rio Salobra, afetando sua área de mata ciliar, que é de preservação Permanente (APP). A obra, possivelmente para a dessedentação de gado, foi realizada sem o licenciamento ambiental junto ao órgão ambiental e foi interditada.

O proprietário da fazenda (69), um engenheiro civil residente em Campo Grande, foi autuado administrativamente e foi multado em R$ 50.000,00, multa agravada pela área ser protegida por lei. Ele também responderá por crime ambiental com pena prevista de um a três anos de detenção. O autuado também foi notificado a apresentar um Plano de Recuperação da Área Degradada e Alterada (PRADA) junto ao órgão ambiental.

