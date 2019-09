PMA faz operação no rio Taquari e flagra pescadores usando redes e tarrafa

Duas equipes de Policiais Militares Ambientais (PMA) de Coxim realizaram fiscalização nos rios Coxim, Taquari e afluentes, no sentido de prevenir a pesca predatória e vistoriaram várias embarcações com pescadores e todos pescavam legalmente.

Já no rio Taquari, na região conhecida como Florão perceberam um pescador armando redes no rio. Ao avistar a equipe, o infrator abandonou os petrechos ilegais e adentrou na mata e não foi alcançado. Duas redes de pesca foram retiradas do rio e apreendidas.

No mesmo rio, no município de Pedro Gomes, outra equipe deparou-se com um infrator que pescava com uma tarrafa nas proximidades de uma ponte de concreto. Ele avistou de longe os policiais e empreendeu fuga pela mata.

Durante as fiscalizações, as equipes ainda retiraram 123 anzóis de galho, petrechos proibidos, que estavam armados nos rios e foram cortados e apreendidos.

A PMA continuará em fiscalização preventiva, fundamental para evitar a depredação dos cardumes, especialmente com uso desses tipos de petrechos ilegais que possuem alto poder de captura.

Se identificados, os pescadores responderão por crime ambiental de pesca predatória. A pena para este crime é de um a três anos de detenção, além de multa administrativa no valor de R$ 700 a R$ 100 mil.

