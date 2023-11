PMA inicia 'Operação Finados' com reforço nos rios de MS

A PMA (Polícia Militar Ambiental) inicia nesta quinta-feira (2), a Operação Finados, com o objetivo de coibir crimes ambientais, principalmente por ser o último feriado antes do início da piracema.

O período de defeso dos rios começa a partir de 0h do dia 5 de novembro (domingo) e com a chegada do feriado prolongado, a PMA prevê um aumento na procura pelos rios do Estado, onde os pescadores devem aproveitar os últimos dias com a pesca liberada.

De acordo com a Polícia Militar Ambiental, além do aumento no patrulhamento fluvial, haverá também intensificação nas barreiras terrestres para conter o transporte irregular de pescado. Vale lembrar que o período de defeso nos rios federais da bacia do Paraná (Rio Paraná, Rio Paranaíba e Rio Aporé) teve início no dia 1º de novembro.

A PMA ressalta que o porte da autorização de pesca emitida pelo Imasul (Instituto do Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul) é obrigatório e pede que os pescadores fiquem atentos não só aos locais proibidos, mas, sobretudo, aos tamanhos mínimos e máximos do peixe capturado e à cota que é permitida em nosso estado.

Os pescadores profissionais dos rios federais da Bacia do Paraná e os comerciantes devem declarar o estoque até o dia 3 de novembro, já para os demais rios do estado o prazo vai até o dia 7 de novembro. A declaração deve ser feita através do site do Imasul.

