PMA multa douradense em R$ 50 mil por descarte irregular de agrotóxico

Durante fiscalização ambiental em uma fazenda no município de Rio Brilhante, policiais militares ambientais de Dourados localizaram na sexta-feira (6) agrotóxicos que eram armazenados em descumprimento à legislação.

Os policiais receberam denúncia do descarte ilegal do resíduo perigoso e estiveram na fazenda, onde em uma mata foram encontrados 570 litros de agrotóxicos em 62 tambores plásticos, com riscos de contaminação do solo, pessoas e animais.

Os produtos estavam vencidos e foram descartados na mata há algum tempo, conforme indicava o estado das embalagens. Havia livre acesso de pessoas e animais ao local, com riscos de contaminação, inclusive do solo, logo que as embalagens fossem destruídas pelas intempéries. A destinação dos produtos perigosos contrariava as normas técnicas e a legislação ambiental, bem como a bula dos próprios produtos.

O responsável, um arrendatário da fazenda, um idoso de 74 anos, residente em Dourados, foi notificado a tomar as providências para a destinação adequada dos produtos e resíduos perigosos, conforme determina a legislação.

A PMA também confeccionou um auto de infração administrativo e arbitrou multa de R$ 50 mil contra o infrator.

