PMA multa infrator em R$ 1,8 mil por exploração de madeira ilegal

Policiais Militares Ambientais de Jardim, que trabalham nas propriedades rurais na operação Focus em prevenção aos incêndios, realizaram nesta quinta-feira (1°) fiscalização em uma fazenda no município de Nioaque, a 22 km da cidade e encontraram árvores de grande porte derrubadas para exploração da madeira na propriedade.

A equipe constatou o corte de seis árvores de grande porte da espécie sucupira, que tiveram a madeira explorada e o produto não estava mais na fazenda. O gerente não soube informar o destino do material explorado. Apenas algumas copas das árvores e pequenos pedaços e tábuas de madeira foram encontrados no local da exploração. O proprietário da fazenda (64), residente em Fátima do Sul, foi autuado administrativamente e foi multado em R$ 1.800,00

