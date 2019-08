PMA multa motorista em R$ 5 mil por som alto

Sarah Chaves, com informações da assessoria

Polícia Militar Ambiental, 12ª CIPM e Polícia Civil de São Gabriel do Oeste apreendem veículo e autuam jovem de 19 anos em R$ 5 mil por poluição sonora, em São Gabriel do Oeste, interior do estado.

Os Policiais utilizando um decibelímetro mediram a pressão de som emitida pela aparelhagem de um veículo com som ligado em alta potência à avenida Getúlio Vargas, no centro da cidade, que perfez 78,1 decibéis médios, em horário e local que a legislação permite apenas 50 decibéis. O veículo e aparelhagem de som foram apreendidos.

O infrator, residente em São Gabriel do Oeste, foi conduzido à delegacia e responderá por crime ambiental de poluição sonora. A pena prevista para o crime de poluição sonora é de um a quatro anos de reclusão. Ele também foi autuado administrativamente e multado pela PMA.

