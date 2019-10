PMA prende paraibanos com notas falsas

Policiais Militares Ambientais de Amambai prenderam neste domingo (06), dois homens, moradores da cidade de Pombal (PB) portando moeda falsa. Os infratores estavam em um veículo Chevrolet Spin com placas de Cabo de Santo Agostinho (PE), onde foram encontradas seis notas de R$ 100,00 falsas.

Segundo informações divulgadas pela Polícia Militar Ambiental, no momento da abordagem os infratores, de 22 e 26 anos, informaram que se deslocavam para Coronel Sapucaia para trabalhar com o patrão, que chegaria com um caminhão com redes, tapetes e outras bugigangas para vendas e ficariam hospedados na residência de um desconhecido, naquela cidade. O dinheiro e o veículo foram apreendidos.

Os acusados informaram que o dinheiro falso fora repassado por um homem conhecido como “Marquinho”, na cidade de Hermelino Matarazo (SP), onde o deixaram depois de trazê-lo de carona desde Pombal (PB). Eles foram encaminhados à delegacia, as notas apreendidas e o veículo apreendido, e foram autuados.

