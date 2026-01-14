PMMS abre sistema de promoções; militares têm até 30 de janeiro para atualizar fichas

Está aberto o Sistema de Promoções da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PMMS) para que oficiais e sargentos atualizem seus títulos e informações na ficha funcional, garantindo participação no processo de ascensão na carreira. A informação foi divulgada pela Associação e Centro Social dos Militares Estaduais e Pensionistas do Mato Grosso do Sul (ACS).

Segundo a Comunicação Interna assinada pelo diretor de Recrutamento, Seleção e Promoção, coronel PM Anderson Rezende Diniz, o prazo para inserção dos documentos vai até 30 de janeiro de 2026.

A atualização deve ser realizada pelos próprios militares, em conjunto com seus comandantes. O documento alerta que a falta de atenção aos prazos pode resultar na perda de pontos de merecimento e em prejuízos diretos no processo de promoção, já que a ficha funcional precisa estar completa quando o policial atingir o período de interstício.

De acordo com a Comunicação Interna, os títulos válidos para oficiais estão regulamentados pelos Decretos nº 10.768/2002 e nº 15.252/2019, enquanto para sargentos a base legal é o Decreto nº 10.769/2002.

Além disso, deve ser observada a Portaria 108/PM-1/EMG/PMMS, de 2021, especialmente no que diz respeito às rotinas de pontuação e às datas de publicação em Boletim do Comando-Geral (BCG). O comportamento do militar, devidamente registrado no SICOE e publicado em BCG, também deve constar na ficha funcional.

A Diretoria de Recrutamento, Seleção e Promoção reforça que o sistema ficará disponível em datas seletivas, que serão informadas por novas comunicações internas, para garantir que todas as unidades possam alimentar corretamente as fichas de promoção.

