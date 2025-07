PMMS promete apurar com seriedade caso de subtenente que atirou contra ex-namorada menor

A Polícia Militar de Mato Grosso do Sul promete apurar com seriedade os fatos relatados contra um subtenente, de 50 anos, preso em flagrante na noite desta quarta-feira (30) por perseguir e atirar contra a ex-namorada, uma adolescente, de 16 anos.

O caso aconteceu no bairro Santo Eugênio, em Campo Grande, e a vítima foi socorrida por um motorista de aplicativo, de 38 anos, que passava pelo local e parou ao ver a garota correndo do policial.

Em nota enviada ao JD1 Notícias, a Polícia Militar pontuou que não tolera qualquer tipo de comportamento que viole os princípios e valores da corporação, reafirmando o compromisso com a ética, respeito e integridade.

Ressaltou que em relação ao ocorrido, "os procedimentos administrativos já foram instaurados, bem como, as demais medidas necessárias para apuração e responsabilização pelo ocorrido".

Subtenente da PMMS é preso por perseguir e atirar contra ex-namorada menor na Capital

"Esses procedimentos irão apurar todas as circunstâncias e garantir que as medidas cabíveis sejam tomadas, tratando o assunto com a seriedade que a situação exige. Outras medidas administrativas poderão ser tomadas conforme o desenvolvimento das ações. Reforçamos que todas as ações serão conduzidas de forma responsável e em conformidade com a legislação aplicável".

No final das investigações, tendo acompanhamento da Corregedoria-Geral, o processo deverá ser encaminhado para o Ministério Público e ao Poder Judiciário, para apreciação e demais ações que forem necessárias.

Subtenente da PMMS é preso por perseguir e atirar contra ex-namorada menor na Capital

