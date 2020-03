PMR apreende adolescente que usou táxi para traficar skank

Saiba Mais Polícia Dupla é presa contrabandeando quase meio milhão de maços de cigarros

Uma adolescente de 16 anos foi apreendida na noite de terça-feira (10), pela Polícia Militar Rodoviária (PMR), por tráfico de drogas. A jovem carregava 9,5kg de Skank na MS-164, em Maracajú.

Apreensão foi durante Operação Hórus, quando agentes da PMR faziam fiscalização na via e deram ordem de parada a um táxi que carregava a adolescente.

No porta malas do veículo haviam vários pacotes de skank no interior da mala da passageira. A menor de idade confessou a propriedade do entorpecente, informando que pagou pela corrida de táxi até Campo Grande e posteriormente seguiria para Cuiabá, no Mato Grosso (MT).

A autora também teria falsificado seus documentos para facilitar a viagem interestadual. Ela foi conduzida juntamente com as drogas para a Delegacia de Polícia de Maracajú.

Saiba Mais Polícia Dupla é presa contrabandeando quase meio milhão de maços de cigarros

Deixe seu Comentário

Leia Também