PMR apreende caminhonete carregada com quase uma tonelada de maconha

A Polícia Militar Rodoviária apreendeu na última sexta-feira (6), 903,5 kg de maconha em caminhonete que seguiria para Três Lagoas e prendeu três homens com idades entre 19 e 51 anos de idade, na MS-395 em Bataguassu.

De acordo com a polícia, a apreensão ocorreu quando uma equipe realizava policiamento ostensivo naquela rodovia e deparou com uma caminhonete GM/S-10, ostentando placas de Goiânia – GO. Ao dar ordem de parada ao veículo, os policiais constataram a grande quantidade de entorpecentes na carroceria, sendo, 880 kg de maconha, 22,5 kg de skank e 1 kg de haxixe.

Ainda segundo a polícia, em continuidade à ocorrência, também foram abordados dois homens em um veículo VW/Polo nas proximidades. Eles estavam com um galão de combustível e acabaram confessando que fariam a função de batedores e estariam esperando o veículo S-10 para abastecê-lo. Foi constatado também que a caminhonete ostentava placas falsas, sendo as verdadeiras da cidade de Ourinhos – SP.

Questionado, o autor que conduzia a S-10, um homem de 36 anos, informou aos policiais que buscou o veículo preparado em Maracajú e levaria até Três Lagoas, não dando mais detalhes do crime.

