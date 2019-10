PMR apreende projetor de cinema avaliado em cem mil reais

Durante a Operação Hórus, desencadeada pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (SEJUSP/MS) e pela Secretaria Nacional de Operações Integradas (SEOPI) do Ministério de Justiça e Segurança Pública, na tarde de quarta-feira (16) em Amambai, a Polícia Militar Rodoviária (PMR) apreendeu com um homem de 21 anos, um projetor de cinema avaliado em cem mil reais.

A apreensão ocorreu na MS-156, enquanto a equipe da PMR realizava policiamento ostensivo naquela rodovia. Foi dada ordem de parada ao taxi VW/Voyage com placas de Ponta Porã – MS. O condutor acompanhado de sua cônjuge, informou que estaria levando a mercadoria de origem estrangeira para o Paraná e que receberia o valor de mil e quinhentos reais pelo transporte. Ele apresentou também uma nota fiscal, porém, com valor incompatível com o mercado. Diante dos fatos, a mercadoria e o autor foram apresentados na Polícia Federal de Ponta Porã. Para denúncias e informações, ligue 198 e fale com a PMR.

Deixe seu Comentário

Leia Também