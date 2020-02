PMs que revidaram ataque de Cid Gomes ocupam outro batalhão

Jônathas Padilha, com informações da Uol

Os policiais militares que ocupavam o 3º batalhão da Polícia Militar, em Sobral (CE), ocuparam na madrugada desta sexta-feira (21) a sede da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer).

De acordo com o vereador Sargento Ailton, líder nas manifestações policiais na região, a nova ocupação foi estratégica e tranquila. “O pessoal recuou da ocupação do outro batalhão por estratégia depois de tudo que aconteceu e agora ocupou essa outra sede, sem problema algum. A ideia é ficar por aqui até existir um acerto entre o governo e as lideranças dos policiais de Fortaleza”, afirmou.

Cerca de 60 pessoas, entre policiais e manifestantes, ocuparam a Ciopaer e a Quarta Companhia do Batalhão de Policia de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (4º Cia BPRaio). No local, 12 viaturas e 14 motos tiveram seus pneus esvaziados.

Cid Gomes

Nessa quarta-feira (19) o senador licenciado Cid Gomes (PDT) foi baleado com tiros de bala de borracha ao tentar invadir o batalhão com uma retro escavadeira.

