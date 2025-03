PMs sÃ£o presos acusados de estuprar durante Carnaval dentro da viatura

Dois policiais militares do 24º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, em Diadema (SP), foram presos em flagrante pelos crimes de abandono de posto e descumprimento de missão após darem carona a uma jovem, de 20 anos, na noite do último domingo (2). Além disso, após sair da viatura, já na madrugada dessa segunda-feira (3), a jovem acusou os policiais de estupro.

Segundo informações, a mãe da vítima recebeu áudios e vídeos enviados pela filha que mostram a jovem “visivelmente embriagada e dizendo que foi abusada pelos militares”, de acordo com o boletim de ocorrência, registrado após a mãe fazer a denúncia.

Os agentes deixaram a área de patrulhamento “sem autorização e sem motivo justificado”, de acordo com a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo, para levar a jovem até a sua residência.

Os militares foram reconhecidos pelos vídeos e contaram que encontraram a jovem em Diadema, quando ela solicitou apoio para ir para sua casa e disse “estar perdida e não conhecer ninguém”.

A versão dos PMs é de que a jovem constantemente os ameaçou de acusar de estupro caso eles não a levassem para casa, mas a jovem teria omitido o endereço. A mulher estava “alterada e desequilibrada” e agrediu um dos agentes com com tapas na cabeça, de acordo com depoimento.

A vítima ficou desaparecida por algumas horas e foi encontrada em uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento), no centro de São Paulo.

A jovem foi submetida a exame de corpo de delito, assim como os policiais, que foram presos em flagrante e permanecem no Presídio Militar Romão Gomes.

Os agentes tiveram a prisão preventiva decretada pela Justiça.

A Polícia Militar afirma que reforça seu compromisso com a legalidade e a transparência e garante que qualquer desvio de conduta será punido com rigor.

Com informações do portal CNN

JD1 Notícias

