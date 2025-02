Pneu de moto explode e idosa morre durante acidente na MS-165, em Aral Moreira

Selva Rodrigues, de 61 anos, morreu depois de sofrer um grave acidente de moto na rodovia MS-165, na cidade de Aral Moreira.

Conforme o boletim de ocorrência, ela estava pilotando uma moto estrangeira, do Paraguai, com um jovem, de 28 anos, na garupa. Porém, em determinado momento da viagem, o veículo passou a apresentar problemas mecânicos.

O pneu então estourou, derrubando as duas ao solo. Ela sofreu múltiplas fraturas pelo corpo, sendo socorrida e levada para o Hospital Municipal Santa Luzia, onde faleceu momentos depois de chegar.

A passageira consegui sair com vida, mas estava muito abalada e não conseguiu colaborar com as autoridades dando informações sobre o acidente.

O caso foi registrado na delegacia da cidade.

