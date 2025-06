Pneu estoura a causa acidente de casal em motocicleta na BR-060

Um acidente envolvendo uma Honda 160 cc e uma Fiat Strada no sábado (18), resultou em um casal ferido, próximo ao viaduto da Rumo, na BR 060, sentido Chapadão do Sul a Paraíso das Águas, deixou duas vítimas com ferimentos.



O casal, natural de Chapadão do Sul seguia para a cidade e a moto estava na pista contrária, quando um pneu estourou causando a queda dos dois, enquanto o veículo derrapou até bater no veículo de passeio.



O casal foi socorrido com escoriações pelo corpo, mas conscientes em orientados quando o Corpo de Bombeiros chegou ao local. Socorristas da Way-306 conduziram as vítimas para o PAM, Pronto Atendimento Médico do Hospital Municipal de Chapadão do Sul.



