'Pobre Loco' foi alvo de operação policial por ser patrocinado por empresa investigada

O influenciador maromba 'Pobre Loco', foi alvo de uma operação policial por ser patrocinado por uma das empresas investigadas pela Polícia Civil de São Paulo.

Durante o mandado de busca e apreensão, foram apreendidos vários anabolizantes e o celular do influenciador, que foi levado para prestar esclarecimentos no Garras (Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Banco, Assaltos e Sequestros), sendo liberado na sequência.

A informação foi confirmada pelo advogado Maikol Mansour. Ao JD1 Notícias, ele afirmou que pelo fato do influenciador estar sendo patrocinado, acabou virando um alvo da investigação.

"Foi esclarecido que ele é influenciador, que o uso de anabolizantes é para uso pessoal e ele foi liberado", disse o advogado para a reportagem.

Mansour também confirmou a apreensão de alguns anabolizantes que era para uso pessoal, uma vez que Pobre Loco também é fisiculturista, sendo acompanhado por médico especialista.

A operação desencadeada pela Polícia Civil de São Paulo, e estendida para mais 10 estados, além de Mato Grosso do Sul, teve como foco uma organização criminosa suspeita de produzir e vender ilegalmente anabolizantes e remédios emagrecedores sem autorização da Anvisa.

Operação - De acordo com a Agência SP, as investigações começaram há cerca de um ano com atuação da 1ª Central Especializada de Repressão ao Crime Organizado (Cerco), da Polícia Civil paulista. A quadrilha utilizava uma empresa clandestina para fabricar e vender medicamentos sem autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Esses produtos eram vendidos diretamente a pessoas físicas, sem exigência de receita médica. O delegado Ronald Quene, coordenador da operação, informou que a organização movimentou aproximadamente R$ 25 milhões nos últimos cinco anos.

Ao todo, foram expedidos 85 mandados de busca e apreensão e 35 de prisão temporária. Somente em São Paulo, as ações ocorreram em cidades como a capital, Guarulhos, Campinas, São José dos Campos, entre outras.

Também foram cumpridos mandados nos estados do Rio de Janeiro, Paraná, Bahia, Mato Grosso, Amazonas, Espírito Santo, Pernambuco, Paraíba, Alagoas, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul. A operação mobilizou 255 equipes compostas por três policiais cada.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também