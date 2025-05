'Pode jogar no inferninho': filha abandona pai idoso em Campo Grande

Idoso, de 71 anos, foi encontrado perdido e abandonado pela própria filha, de 36 anos, na noite desta quinta-feira (29), no bairro Aero Rancho, em Campo Grande. A familiar, ao ser localizada, disse não querer mais a presença do pai.

Segundo consta no boletim de ocorrência, o idoso apareceu no Hospital Regional e diante da situação, a equipe médica acionou a Polícia Militar, que encaminhou a vítima para atendimento no CRS (Centro Regional de Saúde) Aero Rancho.

Por lá, a equipe médica conseguiu encontrar na ficha o nome, telefone e o endereço da filha. Os militares realizaram a ligação para a mulher, contudo, perceberam que ela se mostrava agressiva e não quis receber o pai na própria casa.

"Vocês têm tempo para achar meu celular, então se virem para achar minha casa. Eu não vou falar onde moro. Não quero ele aqui (pai). Podem até jogar lá no inferninho ou enfiar em algum buraco", disse aos militares.

Assim, os policiais levaram o idoso para a delegacia para formalizar a ocorrência e posteriormente, encontrar uma vaga em algum abrigo por meio da assistência social.

O caso foi registrado como abandono de incapaz, se a vítima é maior de 60 anos.

