Polícia acaba com cassino clandestino após briga de irmãos no Aero Rancho

Uma briga entre irmãos fez a Polícia Militar acabar com um cassino clandestino, localizado no Jardim Aero Rancho, em Campo Grande. O caso aconteceu durante a madrugada desta sexta-feira (20).

Conforme o registro policial, as equipes do 10º BPM (Batalhão da Polícia Militar) foram acionadas para atender uma ocorrência de vias de fato. Ao chegar no local, encontraram a vítima com uma lesão no joelho.

Para os militares, o rapaz contou que divide a casa com de seus irmãos. Na noite de ontem, um terceiro irmão passou para visitar os dois e acabou agredindo a vítima com uma faca após um desentendimento.

Irritado com a situação e negando que tenha agredido a vítima, o suspeito contou que os irmãos mantinham um cassino clandestino na residência. Ao averiguar a declaração, a equipe policial descobriu no local quatro máquinas caça-níqueis e a quantia de R$ 2.868,00 em espécie.

Os três irmãos foram encaminhados à delegacia pela prática de exploração de jogos de azar. As máquinas e o dinheiro apreendidos foram encaminhados para as providências cabíveis.

