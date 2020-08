Polícia acaba com 'festinha' no Dhama

Depois de muitas denúncias sobre festas barulhentas em uma residência no condomínio Dhama III, policiais realizaram uma operação iniciada na noite de sexta-feira (14) e concluída na madrugada de hoje (15) para combater a poluição sonora no local.

Os policiais foram ao local da festa e mediram com um decibelímetro a pressão de som emitida pela aparelhagem da banda que tocava na festa, sendo constatados até 61,1 decibéis, quando a potência permitida para o horário e região é de 45 decibéis. Mas as festinhas estão proibidas por Decreto Municipal.

Depois da constatação do crime ambiental de Poluição Sonora, as equipes foram ao local, interditaram a festa e efetuaram a prisão em flagrante do dono da residência, identificado como Aloisyo José Campelo Coutinho, de 43 anos.

Durante a ocorrência pessoas, que estavam na festa começaram a desacatar os Policiais e um dos músicos, o Paulo Roberto Savala da Silva, de 31 anos foi preso por desacato. No local foram apreendidos um violão, um acordeom e um cajon (tipo de tambor).

Ambos os infratores foram conduzidos à delegacia de Polícia Civil. O dono da festa foi autuado em flagrante por crime ambiental de Poluição Sonora e poderá pegar pena de um a quatro anos de reclusão.

Ele também responderá pela infração de descumprimento de medida sanitária preventiva, desobediência e perturbação do sossego. Além disso, a PMA efetuou um auto de infração administrativo e aplicou multa de R$ 15 mil contra o infrator por poluição sonora. O Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul) julgará o processo administrativo da multa.

O músico foi autuado por desacato e saiu depois de assinar Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO).

