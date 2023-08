Polícia ainda procura suspeitos de assassinarem Davi a tiros na Vila Fernanda

A Polícia Civil continua nas buscas pelos dois suspeitos de terem assassinado David Petrovich Niskia Targon, de 18 anos, no final da noite do último sábado (18), na Rua Francisco Antônio de Souza, na Vila Fernanda, em Campo Grande.

Conforme informado anteriormente, o jovem havia saído de sua residência para ir em um estabelecimento comer espetinho, quando foi surpreendido por dois homens em uma motocicleta, que após os diversos disparos, fugiram do local.

Davi foi atingido por pelo menos dois disparos. Ferido, ele caiu na calçada e mesmo com o acionamento do Corpo de Bombeiros feito por testemunhas, a vítima não resistiu e faleceu antes da chegada do socorro.

Além do socorro, equipes da Polícia Civil e a Perícia Técnica estiveram no local fazendo os levantamentos iniciais sobre a ocorrência.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, mas deve ser investigado pela 6° Delegacia de Polícia Civil.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também